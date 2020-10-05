Махачкала, , 12:39 — REGNUM Среднемесячная зарплата в Махачкале в I полугодии 2020 года составила 29,8 тыс. рублей, следует из исследования РИА Новости. В рейтинге 100 крупных городов России по этому показателю столица Дагестана разделила 97-е место с Йошкар-Олой.

Две последние позиции в списке заняли Владикавказ (29,4 тыс. рублей) и город Шахты в Ростовской области (28,4 тыс. рублей). На верхних строчках рейтинга расположились Москва (103,1 тыс. рублей), Южно-Сахалинск (97,4 тыс. рублей) и Салехард (94,9 тыс. рублей).

Эксперты также рассчитали соотношение средних зарплат в крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. По этому показателю Махачкала заняла 99-е место: средняя чистая зарплата в столице Дагестана в январе — июне текущего года эквивалентна 1,53 стандартного набора товаров и услуг. Ниже покупательная способность средних зарплат лишь в Шахтах.