Москва, , 07:20 — REGNUM Для столичных предпринимателей создали специальное приложение, которое призвано облегчить им условия работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Новый онлайн-сервис начал работу на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Благодаря нему московские предприниматели и самозанятые жители города смогут воспользоваться интерактивным помощником. Приложение подскажет, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, и подберет для каждого предпринимателя образовательную программу.

«По указанным при регистрации данным цифровой помощник подберет подходящие механизмы поддержки. Отдельное направление — антикризисные меры для предпринимателей, принятые в этом году. Например, сервис учитывает, работает ли заявитель в наиболее пострадавших отраслях экономики», — сказала Сергунина.

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