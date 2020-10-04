Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил продажу активов компании OneWeb правительству Великобритании и индийской компании Bharti Global за $1 млрд. Об этом сообщает SpaceNews.

Британская компания OneWeb инициировала процедуру банкротства в марте 2020 года. После этого британское правительство и индийская телекоммуникационная компания Bharti Global подали совместную заявку на приобретение активов OneWeb.

Одобрение судом по делам о банкротстве является обязательным условием для заключения этой сделки. Для завершения сделки также требуется одобрение со стороны регулирующих органов, которое в OneWeb рассчитывают получить до конца текущего года.

«В ожидании окончательного завершения сделки мы вновь устремляем наши глаза к небу и объявляем о возобновлении запусков в конце этого года», — заявил исполнительный директор OneWeb Адриан Штекель.

Основным проектом компании ObeWeb является создание одноимённой спутниковой группировки для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземную орбиту выведено 74 спутника OneWeb, а общее количество аппаратов должно быть доведено до 600. Запуски спутников OneWeb будут осуществляться посредством российских ракет-носителей серии «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в пресс-службе компании Arianespace заявили, что следующий запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками OneWeb запланирован на декабрь 2020 года.

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