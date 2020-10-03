Тегеран, , 08:58 — REGNUM 2 октября заместитель министра транспорта и городского развития Ирана Хейролла Хадеми заявил, что строительство железнодорожной ветки Хаф — Герат будет завершено к концу осени. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Хадеми, часть железной дороги будет построена Ираном, оставшаяся часть в настоящий момент строится властями Афганистана. «Железнодорожная ветка Хаф — Герат является одним из крупнейших проектов, над которым мы работаем, чтобы ввести его в эксплуатацию в скорейшие сроки», — отметил он.

Хадеми также сообщил, что за осенний период к железнодорожной сети страны прибавится 391 километр железной дороги.

Железнодорожное сообщение Хаф — Герат является частью ирано-афганского железнодорожного коридора. Проект, начавшийся в 2007—2008 финансовом году, соединяет восточный город Ирана Хаф с афганским городом Горян.

Иранские официальные лица, в том числе президент Хасан Рухани, подчеркнули важность этого проекта для укрепления торговых связей с соседними странами, включая Афганистан.