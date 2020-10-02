Москва, , 14:37 — REGNUM Вполне возможно, что экономический кризис в России ускорит переход к более эффективным способам организации производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти 40% жителей РФ хотели бы сменить профессию.

«Тому есть несколько причин. Например цифровизация, роботизация и автоматизация мировой экономики формируют рост производительности труда, что позволяет существенно увеличивать уровень зарплат, но и формирует спрос на новые профессии и специальности, — пояснил Ордов. — В России роботизация явно пробуксовывает, а слабый спрос на современные технологии отражается на существенно более низком по сравнению с ведущими странами показателе производительности труда. В условиях низкой производительности высоких зарплат у большинства работников быть не может».

Однако, как полагает Ордов, стоит понимать, что переход к современным эффективным способам организации производства и сферы услуг требует новых навыков, что стимулирует российских граждан, работодателей и государство к переобучению на более востребованные, перспективные и высокооплачиваемые профессии и специальности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил о появлении в РФ относительно нового экономического феномена.

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