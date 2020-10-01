Салехард, 1 октября 2020, 23:04 — REGNUM 39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, проходящем в Салехарде, административном центре ЯНАО с 1 октября 2020 года.
Тюменская область представлена 3 участниками, один из них — Петр Головин, который приехал на конкурс с проектом создания туристического бизнес-кластера в деловом центре города Тюмени. «Мы предлагаем создание бизнес-кластера, в который войдут все участники сферы гостеприимства. Это отели и другие объекты размещения гостей, точки питания, технопарки, организации, которые могут предоставлять возможности для проведения конгрессов, форумов и других мероприятий», — рассказал участник конкурса.
Как поясняет Петр Головин, в рамках проекта предлагается создать единую систему сертификации, чтобы все участники такого кластера работали вместе, а это, как показывает практика, дает положительные результаты.
По замыслу автора проекта, люди, приезжающие в Тюмень с целью делового туризма, сразу в одном месте смогут получить всю информацию о предлагающихся услугах в данной локации по приемлемым ценам.
Работа по реализации проекта уже ведется: есть договоренности с образовательными учреждениями города, которые готовят специалистов в сфере гостеприимства, с тюменским технопарком и выставочным центром.
Как подчеркивает автор идеи, развитие делового туризма в России сегодня становится актуальным трендом: «Доля делового туризма в США составляет 80−90 процентов, в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра колеблется в районе 60−70 процентов, в Тюмени и других городах того же масштаба — 50−60 процентов, есть перспектива роста. В федеральных программах развития туризма отмечается важность развития делового туризма, упор делается и на это направление в том числе».
Петр Головин отмечает, что для него важна не только победа: «Хотелось бы, конечно, победить в конкурсе, но нам не менее важна обратная связь по нашему проекту от участников, от экспертов — удобен ли он, что стоит доработать и как можно развивать этот проект в других регионах».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин. По итогам всех 9 полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастер гостеприимства».
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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