Калининград, , 13:29 — REGNUM Во вторник, 15 сентября в городе Светлогорске Калининградской области состоялось официальное открытие регионального полуфинала «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Антон Сериков Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что конкурс «Мастера гостеприимства» — это единственный конкурс платформы «Россия — страна возможностей», в котором полуфиналисты не привязаны к федеральным округам, к своим регионам.

«На полуфинале в Светлогорске представлен 31 регион, самый дальний их которых — Чукотка. Естественно, очень много представителей самой Калининградской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга. Туризм невозможно развивать только силами Калининградской области, как бы не были сильны местные специалисты. Посмотрите на Крым, на Сочи, на другие традиционно туристические регионы. Там всегда для развития отрасли привлекаются специалисты из других регионов», — рассказал Антон Сериков журналистам.

«Конечно, в рамках конкурса «Мастера гостеприимства» есть и творческие, и молодёжные конкурсы. Пока мы будем думать, что туризм — это своеобразный фестиваль, туризм будет развиваться не так, как нам бы хотелось. На самом деле это очень серьезный бизнес. Если убрать весь фейерверк и всю развлекательную часть вокруг туризма, то там остаётся серьезнейший бизнес-процесс, которому нужны серьезные креативные идеи, привлекательные для людей. Встретить гостя хорошо можно. Но нужно еще удержать туристов. Мы долго подбирались к этой теме, еще до пандемии нам была понятна ее актуальность. И в линейке проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» поддержали этот конкурс, и сейчас мы видим, что он развивает самые разные компании, в том числе и госкорпорации. Ну кто бы когда подумал, что Росатом займётся развитием внутреннего туризма? Однако, один из финалистов «Мастеров гостеприимства» теперь возглавляет это направление в Росатоме», — завершил свое выступление Антон Сериков.

В течение двух основных дней полуфинала 80 конкурсантов из 29 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

Во время конкурсных испытаний полуфинала — 15 и 16 сентября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Балтика», стал «Янтарь-Холл» в Светлогорске.

Результаты работы участников оценивают члены жюри, в которое вошли заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев, вице-президент ФРИО Вадим Прасов, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова и другие.

Финал конкурса «Мастера гостеприимства» состоится в октябре 2020 года.

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