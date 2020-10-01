Москва, 1 октября 2020, 18:37 — REGNUM Агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенный рост, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина. Об этом 1 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.
Как полагает член ОП РФ, без должного уровня развития инфраструктуры и решения жилищного вопроса привлечение в отрасль молодых квалифицированных специалистов невозможно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минсельхоза РФ заявил, что темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние.