Москва, , 15:00 — REGNUM По итогам 2020 года жители РФ не купят товаров и услуг примерно на 2 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал результаты исследования «Сбериндекса», которое показало, что потребительская активность жителей России снизилась на 2,4%.

«Потребительский спрос по итогам года упадет. Реальные располагаемые денежные доходы населения упадут, по моей оценке, на 4% год к году. Население у нас за год получает примерно 60 трлн рублей доходов, по данным Росстата. А 4% — это порядка 2 с лишним триллиона рублей выпадающих доходов, — пояснил Остапкович. — Значит, люди не купят товаров и услуг на 2 с лишним триллиона рублей. То, что потребительский спрос падает, это очевидно. По сравнению с прошлым годом — однозначно. И это понятно. Это не рукотворное действие. Таков результат пересечения ковидом границ Российской Федерации. Это локдауны, это снижение доходов. И великая самоизоляция. Вот основная причина падения потребительского спроса».

А потребительский спрос, как подчеркнул Остапкович, это один из основных источников роста экономики.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительский спрос в РФ с 21 по 27 сентября уменьшился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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