Москва, 1 октября 2020, 15:00 — REGNUM По итогам 2020 года жители РФ не купят товаров и услуг примерно на 2 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал результаты исследования «Сбериндекса», которое показало, что потребительская активность жителей России снизилась на 2,4%.
А потребительский спрос, как подчеркнул Остапкович, это один из основных источников роста экономики.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительский спрос в РФ с 21 по 27 сентября уменьшился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
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