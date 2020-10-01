Москва, , 15:13 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, нефтяные котировки заметно выросли, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Торги начались с отметки $41,4 за баррель марки Brent. К полудню последовало снижение к $40,9, однако от этого уровня цена развернулась, и пошла в рост. В результате нефть достигла отметки $42,5, хотя закрылись торги чуть ниже, вблизи $42,0.

Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика Управления энергетической информации США. Она показала снижение запасов нефти на 1,980 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их роста на 1,569 млн баррелей. Напомним, что неделей ранее запасы нефти в США по данным Управления снизились на 1,639 млн баррелей.

Сегодня торги начались небольшим гэпом наверх, с отметки $42,2 за бочку. К 09:00 по мск цена поднялась до $42,60, но отсюда развернулась и «нырнула» к $41,80.

Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $41,50−42,30 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $40,00−43,00», — считает эксперт.

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