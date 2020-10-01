Душанбе, , 12:44 — REGNUM Власти Таджикистана и Узбекистана планируют упростить условия перемещения товаров через таможенную границу, сообщает 1 октября агентство «Ховар».

Это вопрос обсуждался во время заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе. Инициатива находится на стадии обсуждения.

Отметим, по итогам 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном оставил $362 млн, что в 30 раз больше, чем в 2015 году. По итогам первой половины 2020 года этот показатель составил $217 млн, в том числе таджикистанский экспорт — $53 млн.