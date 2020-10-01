Москва, , 12:35 — REGNUM Рубль может продолжить своё падение относительно основных мировых валют. Об этом 1 октября заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Складывается ситуация, что если не менять политику в отношении валюты, денег и экономики, то рубль может и дальше упасть», — сказал Колташов.

Экономист выразил надежду, что в России появится прогрессивная шкала налогов, а также будут предприняты меры, которые бы ограничили вывод средств из России. Это позволит укрепить и стабилизировать курс рубля.

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