Москва, , 12:32 — REGNUM Для поддержания курса рубля выбраны не самые лучшие меры. Об этом заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в качестве меры поддержки национальной валюты госкорпорациям было рекомендовано распродать часть своих валютных активов.

«Просто продавать валюту тем, кто собирается валюту купить и вывезти её за пределы РФ — метод не очень хороший. Правильнее было бы двигаться другим путем — меняя денежную политику», — сказал Колташов.

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