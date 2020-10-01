Магас, , 11:25 — REGNUM В Ингушетии прорабатывают вопрос о передаче котельных республики под управление специализированных организаций. Этот шаг, как считают в министерстве строительства и ЖКХ региона, позволит повысить качество обслуживания котельных.

В этих целях муниципалитетам поручено подобрать такие организации и заключить с ними договоры. Процедуры отбора поручено ускорить, говорится в сообщении минстроя на официальной странице в Instagram.

Всего в Ингушетии имеется шесть котельных централизованного теплоснабжения в пяти муниципальных образованиях. В общей сложности они отапливают 53 многоквартирных дома, шесть социальных объектов и перинатальный центр.

В настоящее время подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме, отметили в минстрое. Ведутся работы по ремонту оборудования в котельных и по заготовке соляно-песчаной смеси, уже завершена подготовка многоквартирных домов и спецтехники.