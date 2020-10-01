Москва, , 10:33 — REGNUM В Москве увеличилась плотность потока посетителей торговых центров. Об этом 1 октября сообщает телеграм-канал «Экономика Москвы» комплекса экономической политики столицы.

Канал опубликовал данные за неделю с 14 по 20 сентября. В эти дни плотность потока посетителей в столичных торговых центрах составила 294 человека на 1 тыс. кв. метров. Это на 1,5% больше, чем неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, торгово-развлекательный центр «Мега» в Екатеринбурге будет расширен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге построят вторую очередь ТРЦ «Мега»