Иерусалим, , 09:32 — REGNUM Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания заявил о подписании между Тбилиси и Иерусалимом соглашения о временном трудоустройстве граждан Грузии в Израиле. Об этом глава диппредставительства 30 сентября сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Гражданам Грузии больше не нужно будет искать нелегальные пути для получения работы в Израиле. Вам не придётся платить крупные суммы, чтобы легально устроиться на работу. Об этом позаботится министерство здравоохранения и социальных дел Грузии», — говорится в сообщении Жвании.

Он добавил, что подписал соглашение вместе с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. По мнению посла, это является важным достижением для повышения квалификации жителей Грузии.

Стоит отметить, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ноябре 2019 года заявил, что для грузинских граждан нужно создавать возможности для легальной работы за рубежом, так как «два миллиона рабочих мест ни одна экономика в Грузии не создаст ни через десять, ни через 20 лет».

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