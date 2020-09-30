Ташкент, , 15:32 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития выделит Узбекистану $40 млн на развитие малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе банка.

Банк выделит $30 млн для кредитования малого и среднего бизнеса и еще $10 млн — на поддержку женщин-предпринимателей. Деньги будут выделены через «Ипотека-банк». Планируется, что это будет способствовать дальнейшей приватизации банка.

Отметим, на сегодняшний день Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 1,8 млн евро в реализацию 81 проекта в Узбекистане. В апреле ЕБРР выделил Узбекистану $150 в рамках программы содействия торговли.

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