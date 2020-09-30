Москва, , 14:18 — REGNUM Благодаря постоянным пенсионным реформам, все, что происходит в России в пенсионной системе, уже окончательно запутало граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя предложение профсоюзов отменить накопительную часть пенсии.

«Большинство людей совершенно не вникают в вопрос формирования своей будущей пенсии. И сейчас так же для них вопрос отмены накопительной части пенсии, предлагаемый российскими профсоюзами, неактуален.

Программа формирования накопительной части пенсии существовала до 2014 года, а потом 6%, предусмотренных для отчислений в накопительную часть, перевели в страховую.

Но у тех, кто делал в определённые периоды отчисления в накопительную часть, остались суммы, которые граждане по определенным схемам могут получить, выходя на пенсию.

Это совсем небольшие суммы, а учитывая, что ПФР изменил период ожидаемой выплаты до 22 лет, эти суммы становятся мизерными. Это и есть основной аргумент профсоюзов по отмене накопительной части пенсий.

Но это предложение в целом не решит проблемы в пенсионной системе и не изменит отношение граждан к ней. Численность тех, кто может рассчитывать на получение накопительной части пенсии, совсем незначительная, и в целом ситуацию не изменит.

Другое дело, что, начиная с 2014 года заморозили накопительную часть и фактически каждый год ее продлевают. Поэтому может быть вместо постоянного мониторинга стоило бы уже внести более существенные поправки, которые бы стимулировали граждан копить на свою будущую пенсию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии в стране направила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

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