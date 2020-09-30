Москва, , 14:06 — REGNUM В России почти 40% предпринимателей заявляют, что не могут выполнить обязательства по просроченным долгам. Об этом 30 сентября на пресс-завтраке заявил пресс-секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Мероприятие было организовано партией и ее региональным отделением по Саратовской области.

Как подчеркнул Лапушкин, «Партия Дела» — конструктивная оппозиция, которая задает много неудобных вопросов. В частности, об увеличении тех же вывозных пошлин на зерно, о распределении субсидий.

«Наш избирательный процесс превратился в голосование на пеньках, — также заметил он, рассуждая о трехдневном голосовании. — Но даже на трехдневном голосовании можно организовать наблюдение. Мы многому за эти годы научились, прежде всего обеспечивать прозрачность выборов по той группе УИКов, на которых мы стояли».

«Мы будем стремиться к тому, чтобы на выборах закрывать все округа, везде ставить наших кандидатов, — согласился с ним лидер Саратовского регионального отделения «Партии Дела» Олег Комаров. — Понятно, что это тяжело реализовать, но мы будем стремиться. В 2021 году будут две крупные кампании — это Гордума и Госдума, в 2022 году — Областная дума, губернаторские выборы. Мы планируем принимать участие во всех этих выборах. Мы будем принимать участие во всех выборах в Саратовской области для того, чтобы добиться изменения нашей жизни в лучшую сторону».

В свою очередь, Лапушкин обратил внимание на экономические последствия ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

«Сегодня мы пока не можем ощутить реальные потери экономики — 40% представителей малого и среднего бизнеса заявляют, что они не могут выполнить обязательства по отсроченным налогам. Государство остановило экономику на два месяца, логично было бы убрать налоги на этот период, — сказал Лапушкин. — Но их отсрочили, и людям надо сейчас это как-то выплачивать. Я считаю, что для экономики последствия самые печальные. И мы их видим: 1,5 трлн — дырка в Федеральном бюджете, более 40 млрд — в региональном бюджете, сокращения в муниципальных бюджетах. «Партия Дела» начала бить тревогу и пытаться обратить внимание на это еще в мае».

«У нас в региональном бюджете не хватает 5 млрд и около 1 млрд в муниципальном бюджете, — заметил в связи с этим Комаров. — Кроме того, во время пандемии мы обнаружили огромный пробел в здравоохранении, как и в стране, так и в нашем регионе. У нас элементарно не хватает машин скорой помощи, не хватает врачей, нет и зарплат, обещанных в Москве».

Кроме того, Лапушкин констатировал, что на «Партию Дела» периодически оказывают давление, но ее это совершенно не пугает.

«Мы давно ответили себе на один вопрос — мы собираемся здесь жить, это наша страна, здесь жили и работали наши предки, и мы хотим, чтобы наша страна развивалась, и в ней было комфортно и хорошо жить, — сказал он. — Мы достигли лидерства в своих бизнес-проектах, производственных проектах, промышленных проектах. И мы хотим, чтобы страна была мировым экономическим лидером. У нас есть амбиции, мы научились конкурировать с самыми серьезными западными транснациональными компаниями, мы не видим причин, почему наша страна не может быть экономическим лидером, у нас для этого есть все».

Как подчеркнул Лапушкин, Россия богатая страна, которая, изменив экономическую политику, может получить фантастический экономический бум — 15% годового экономического роста.

«У нас для этого есть всё, кроме правильной экономической политики», — подытожил Лапушкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Партии Дела» Константин Бабкин заявил, что, по его мнению, России нужна разумная промышленная политика и новый курс.

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