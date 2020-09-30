Москва, , 13:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на недофинансирование программы комплексного развития сельских территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос увеличения финансирования этой программы. Мы с вами сегодня получили от правительства проект закона о бюджете. В этой связи будет правильным, чтобы комитет по бюджету и налогам совместно с комитетом по вопросам развития агропромышленного комплекса, рассмотрел вопрос финансирования программы комплексного развития сельских территорий», — заявил Володин в ходе «правительственного часа» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Эта программа недофинансируется, возмущен Володин.

«Президент дал конкретные поручения. Поручение не выполнено министерством финансов. Давайте мы этот вопрос вынесем не обсуждение председателя правительства РФ (Михаила Мишустина), и сделаем все для того, чтобы программа финансировалась в соответствии с данными, которые были определены по паспорту. В паспорте у нас с вами на следующий год 160,6 млрд была обозначена цифра, по прогнозу в проекте закона о бюджете всего лишь от этой цифры предусмотрено финансирование в объеме 21,4%», — заявил спикер Госдумы.

Госдума приступила к работе над проектом федерального бюджета на 2021−2023 годы, первое чтение запланировано на 29 октября.