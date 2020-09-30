Минск, , 11:38 — REGNUM Межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии приносит ощутимый экономический эффект. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 30 сентября на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщает БелТА.

Лукашенко поздравил Богомаза с избранием на должность губернатора. «Это заслуженная победа. Мы очень рады за вас», — сказал президент. Он также отметил успешный итог VII Форму регионов Белоруссии и России.

Лукашенко отметил, что в рамках форума заключены соглашения на сумму более $750 млн. Он также выразил надежду на увеличение товарооборота между Белоруссией и Брянской областью до $1 млрд.

Напомним, по итогам 2019 года товарооборот между Белоруссией и Брянской областью составил $650,7 млн, в том числе белорусский экспорт — $411 млн, брянский импорт — $240 млн.

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