Москва, , 07:43 — REGNUM Претензии Минобороны России к старейшему конструкторскому бюро Нижнего Новгорода, работающему в сфере разработки подводных лодок боевого и спецназначения, арбитраж Москвы рассмотрит 11 ноября 2020 года. Сумма требований по иску превышает 52 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» поступило в конце сентября 2020 года. Сумма требований — 52 182 008,14 рубля.

Ответчик в разные годы выступал исполнителем порядка 50 госконтрактам на общую сумму 1,27 млрд рублей. С Минобороны России у него как минимум шесть контрактов на 491 млн рублей, в том числе на освидетельствование и техническое обслуживание глубоководных подводных аппаратов.

Напомним, «Лазурит» работает в своей сфере с 1953 года.