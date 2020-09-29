Нижний Новгород, , 22:49 — REGNUM Нижегородские власти обещают ликвидировать несанкционированные свалки в Автозаводском районе города после обращения недовольных жителей через портал по взаимодействию с населением «Вам решать». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области был организован рейд совместно с Госжилинспекцией, региональным оператором, сотрудниками администрации Автозаводского района, экологами, представителями Общероссийского народного фронта и жителями.

Администрации района дано поручение в срок до 2 октября ликвидировать свалки и установить контейнерные площадки. Отмечу, что буквально на следующий день после рейда специалисты приступили к очистке территории», — сказал руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексей Ушаков.

С 21 по 27 сентября на портал обратной связи «Вам решать», который интегрирован в Центр управления регионом (ЦУР), поступило 27 сообщений по темам уборки мусора, ремонта дорог, работы нестационарных торговых объектов. ЦУР за неделю обработал 26 142 сообщения. Они поступали в службу «112», в социальные сети, а также через сервисе «Карта жителя Нижегородской области».

Нижегородская область в начале апреля 2020 года запустила систему ЦУР. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина совместно с АНО «Диалог». Главой «Диалога» является бывший замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Гореславский.Основными задачами Центра управления регионом являются сбор и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников, включая посты и комментарии в социальных сетях и каналах в мессенджерах.