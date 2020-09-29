Ереван, 29 сентября 2020, 21:14 — REGNUM Заседание Евразийского межправительственного совета готовы провести 9 октября 2020 г. власти Армении, написала 29 сентября помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в Facebook.
По её прогнозам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках ЕЭК 30 сентября.
Напомним, ЕЭК является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС — Евразийского экономического союза, в который входят, помимо Армении, Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан.
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