Москва, 29 сентября 2020, 17:52 — REGNUM Рост ВВП Китая по итогам 2020 года едва ли превысит 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, эксперты которого предположили, что по итогам 2020 года рост ВВП КНР составит только 2%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов объяснил, что падение российско-китайской торговли составит примерно 18−22% в годовом отношении.
Читайте ранее в этом сюжете: Торговля РФ и Китая будет отброшена на три года назад – экономист
Читайте развитие сюжета: Экономика Китая стремительно выходит на докризисный уровень