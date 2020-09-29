Москва, , 17:52 — REGNUM Рост ВВП Китая по итогам 2020 года едва ли превысит 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, эксперты которого предположили, что по итогам 2020 года рост ВВП КНР составит только 2%.

«Не исключено, что рост ВВП Китая к концу года окажется несколько больше, чем предполагает Всемирный банк, учитывая, что Китай сумел перезапустить внутренний рынок (по разным секторам он растёт на 8−20%). Во многом он восстановил и внешнюю торговлю, а также создаёт потенциал развития за счёт инвестиций из центрального бюджета в северо-западные и юго-западные регионы страны, — сказал Маслов. — В любом случае рост ВВП вряд ли превысит 3,5%, что на фоне общего падения можно считать очевидным успехом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов объяснил, что падение российско-китайской торговли составит примерно 18−22% в годовом отношении.

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