Москва, , 17:41 — REGNUM Падение российско-китайской торговли составит примерно 18−22% в годовом отношении. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому ВВП КНР в 2020 году вырастет лишь на 2%.

«Рост ВВП Китая стоит оценивать на фоне общего падения ВВП других крупнейших экономик мира, в том числе США и стран ЕС, — заметил Маслов. — Безусловно, для Китая, чья экономика в 2019 году росла на уровне 6%, это кажется падением. Но это стоит рассматривать скорее как признак устойчивости его экономической модели по сравнению с общим падением практически всех стран Азии. Также надо принять во внимание, что основное падение пришлось в Китае на I квартал (— 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как уже II квартал показал рост (+3,2%), и он продолжается и в III квартале».

Кроме того, Маслов отметил, что, по данным за июль-август, экспорт и импорт в Китае выросли.

«Безусловно, мы должны ожидать некоторого падения российско-китайской торговли в годовом отношении на 18−22%, что, по сути отбросит нас на три года назад, но сохранит в целом неплохой объём торговли», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова рассказала, что Китай столкнулся с небывалым спадом в экономике, который чувствуется не только в самой КНР, но и в ее странах-партнерах.

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