Пенза, , 17:09 — REGNUM Реконструкцию вокзала на станции Белинская в Пензенской области провели в течение полугода. Сегодня, 29 сентября, в торжественной обстановке состоялась церемония открытия обновленного вокзального комплекса, участие в которой приняли губернатор Иван Белозерцев и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов.

Мероприятия по восстановлению вокзального комплекса проводились в рамках трехстороннего соглашения, заключенного правительством области, администрацией Каменского района и ОАО «РЖД» еще 9 декабря 2019 года. На реализацию задуманного выделялись средства в сумме 58 млн рублей.

На станции выполнен капитальный ремонт фасада и внутренних помещений вокзала, заменена кровля, окна, входные группы, обустроены комнаты отдыха для пассажиров и детский уголок, оборудована система кондиционирования воздуха, места для сидения оснащены разъемами для зарядки мобильных устройств. Капитально отремонтировали также посадочные платформы, установлено современное освещение. Кроме этого, в здании вокзала открыли музей истории Пензенской области, в котором собрано около ста уникальных экспонатов, рассказывающих о развитии Пензенской области и Каменского района.

Посещение музея нужно включить в туристические маршруты для того, чтобы побывать здесь смогли не только пассажиры железной дороги, но и жители области и других регионов, поручил Белозерцев.

Вокзал Белинская ввели в эксплуатацию в 1978 году. Здание пассажирского комплекса общей площадью 1,26 тыс. кв. метров одновременно вмещает 300 человек.

ИА REGNUM напоминает, железнодорожный маршрут Пенза — Белинская, который впервые в 2019 году доставил всех желающих на ежегодный праздник поэзии лермонтовский музей-заповедник Тарханы, может стать регулярным.

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