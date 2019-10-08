Пенза, , 23:54 — REGNUM Железнодорожный маршрут Пенза — Белинская, который впервые в этом году доставил всех желающих на ежегодный праздник поэзии лермонтовский музей-заповедник Тарханы, может стать регулярным. С поручением проработать этот вопрос выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Музей-заповедник «Тарханы» Владимир Шеляпин

По словам главы области, этот уникальный проект реализуется совместно с Куйбышевской железной дорогой.

«Необходимо встретиться с представителями РЖД, обсудить условия курсирования этого маршрута в субботу и воскресенье, просчитать тариф и уровень возможного субсидирования со стороны субъекта Федерации, выработать предложения по открытию маршрута на паровой тяге от Пензы до станции Белинская на регулярной основе», — сказал губернатор.

Он добавил, что проект может стать «туристическим ноу-хау» Пензенской области и позволит повысить привлекательность региона для путешественников.

ИА REGNUM напоминает, в преддверии 48-го праздника поэзии, который состоялся 6 июля в «Тарханах», была проведена тестовая поездка поезда на паровозной тяге по маршруту «Пенза — Белинская». В составе поезда было два пассажирских вагона вместимостью около 200 человек. Возглавил состав легендарный паровоз «Лебедянка», восстановленный в 2013 году.

Напомним также, что летом 2014 года музей-заповедник «Тарханы» на территории Пензенской области, связанный с жизнью и творчеством Михаила Лермонтова, получил статус федерального объекта культурного наследия. В границы достопримечательного места кроме усадьбы включены ряд населенных пунктов, расположенных в ее окрестностях — села Лермонтово, Апалиха, Верхние и Нижние Поляны, деревни Алексеевка, Дерябиха, Подсот. А также участки природного ландшафта — рощи Долгая, Дубки, Гремячий овраг, Лысая гора.