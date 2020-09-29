Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM В Ростовской области во втором квартале 2020 года цены на первичном рынке в среднем по региону выросли на 0,6% в сравнении с показателями за первый квартал, до 53,5 тыс. рублей за квадратный метр. Рост стоимости жилья на вторичном рынке составил 0,2% — до 53,6 тыс. рублей за квадратный метр. Эти данные ИА REGNUM привели в Ростовстате.

Цены на недвижимость в новостройках Ростова-на-Дону выше среднеобластных. Так, в августе 2020 года в городе-миллионнике стоимость одного квадратного метра в новом доме составляла 59,5 тыс. рублей. Однако уже в сентябре, по данным ЦИАН, отмечена отрицательная динамика — новостройки снизились в цене в среднем на 1% (до 59,1 тыс. рублей за один квадратный метр), пишет «Коммерсант».

Несмотря на некоторое снижение, рост стоимости недвижимости в новостройках Ростова-на-Дону за год зафиксирован на уровне 16%.