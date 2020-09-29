Москва, , 14:02 — REGNUM Складывается впечатление, что министерство просвещения России делает вид, что в школах ничего не происходит и что будто бы нет никакого коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский.

«У меня складывается впечатление, что Минпросвещения РФ делает вид, что в школах ничего сегодня не происходит, нет никакого коронавируса и что учителя не болеют, — сказал Володарский. — Хорошо, что сегодня на эту проблему обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин и попросил школы уйти на осенние каникулы раньше. На самом деле такая мера вынужденная. Сегодня в школах действительно большое количество больных педагогов. И больных детей. Есть серьезная проблема, которая не раскрывается — мы не можем назвать точное количество заболевших детей. Почему? Потому что школы не вправе требовать от родителей предоставления справок на COVID-19. На самом деле это большое упущение? и мы понимаем, что дети практически не имеют ярких клинических проявлений COVID-19, но при этом они могут быть носителями этой болезни. А так как в школах средний возраст учителей — это 40+, то в большинстве школ России есть учителя, заболевшие COVID-19».

В связи с этим Володарский возмутился тем, что, по его мнению, в такой ситуации Минпросвещения никак ее не комментирует.

«На мой взгляд, именно министерство просвещения обязано дать оценку тому, что происходит, и взять на себя ответственность по регулированию образовательного процесса в период коронавируса, — сказал Володарский. — Взять на себя ответственность по поводу выхода школы на каникулы раньше, чем это положено. Я призываю Минпросвещения не отмалчиваться, потому что отмолчаться не получится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что учителя российских школ не будут уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса.

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