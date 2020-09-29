Москва, , 07:18 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал МЧС России во взыскании более 15,2 млн рублей с недобросовестного поставщика, включённого в соответствующий реестр. Вердикт по иску к ООО «Вира» может быть обжалован в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление о взыскании 15 274 393,98 рубля с «Виры» было подано ещё в декабре 2019 года. Вердикт, вынесенный в конце сентября 2020 года, в полном объёме пока не изготовлен, и подробности неизвестны.

Между тем компания была поставщиком МЧС РФ по госконтракту на поставку многоцелевого двухзвенного снегоболотохода. Контракт на сумму 39 363 103,5 рубля был подписан в мае 2018 года. Фактически по контракту было выплачено 11 808 931,05 рубля.

Поставить товар исполнитель должен был до 31 декабря 2018 года, но за неделю до истечения срока министерство расторгло контракт. 22 января 2019 года ФАС РФ внесла компанию «Вира» в реестр недобросовестных поставщиков сроком до 22 января 2021 года.

По открытым данным, «Вира» была исполнителем по 170 госконтрактам на 1,12 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена для оптовой торговли в 2007 году. На сегодня 52% доли в ООО принадлежит Елене Левашовой и 48% — собственная доля общества.