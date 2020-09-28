Москва, , 19:11 — REGNUM В рамках проходящего 28 — 29 сентября VII Форума регионов Белоруссии и России сегодня состоялось совместное онлайн-заседание деловых советов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ.

Предприниматели, в первую очередь, сверили позиции, сказал участник мероприятия, президент ТПП РФ Сергей Катырин. По его мнению, для процесса восстановления «постпандемических» всесторонних отношений белорусского и российского бизнеса в 2020 году многое сделали именно объединения бизнеса — такие, как деловые советы при торгово-промышленных палатах.

Белорусский и российский деловые советы зачастую являются инициаторами важных начинаний как в двустороннем формате, так и на треке ЕАЭС, отметил Катырин. По его мнению, расширение кооперационных связей в промышленности, восстановление спроса на производимую промышленную продукцию и обеспечение надежных рынков сбыта являются залогом успешного выхода из кризиса, вызванного пандемией.

В пресс-службе ТПП РФ рассказали, что на заседании был затронут ряд актуальных тем. Так, председатель Белорусско-российского делового совета, генеральный директор белорусско-германского СП «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский говорил о вводимой в РФ маркировке товаров, что может усложнить доступ на российский рынок белорусской продукции. По мнению бизнесмена, если маркировка неизбежна, то надо как минимум сделать так, чтобы коды маркировки для производителей были бесплатными.

Председатель Российско-белорусского делового совета, председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин считает, что деловые советы должны еще активнее восстанавливать взаимодействия предпринимателей двух стран. Торгово-экономическое сотрудничество в последнее время развивалось не такими высокими темпами как в предыдущие годы, подчеркнул специалист, и по итогам семи месяцев 2020 года товарооборот сократился по сравнению с сопоставимой базой прошлого года на 20%.

По итогам мероприятия президент ТПП РФ Сергей Катырин предложил активнее взаимодействовать в рамках оценки регулирующего воздействия принимаемых законодательных актов, тогда будет меньше претензий и споров после того, как законы входят в жизнь. Специалист считает важным, чтобы деловые советы занялись малым и средним предпринимательством, хотя бы с учетом того, что МСП не имеет тех ограничений во взаимодействии, с которыми сталкивается крупный бизнес. Кроме того, Катырин напомнил, что МСП — это, прежде всего, бизнес региональный, следовательно, территории России и Белоруссии будут усиливать свое взаимодействие.