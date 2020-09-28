Москва, 28 сентября 2020, 12:06 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порицает правительство России за то, что оно выполняет его же собственную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова Кудрина о том, что в России «количество бедных превысило 20 млн», что «означает, что правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению». Как полагает Кудрин, у правительства есть на это средства.
При этом Делягин добавил, что правительство РФ не помогает бедным гражданам страны, потому что они, судя по всему, его не волнуют.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России уровень бедности по итогам второго квартала текущего года вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%.
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