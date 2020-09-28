Москва, , 12:06 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин порицает правительство России за то, что оно выполняет его же собственную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова Кудрина о том, что в России «количество бедных превысило 20 млн», что «означает, что правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению». Как полагает Кудрин, у правительства есть на это средства.

«[Слова Кудрина о том, что в РФ] бедных больше 20 млн человек, это иллюстрация реального отношения Кудрина как в целом разумного человека к официальной статистике, — сказал Делягин. — Потому что, по официальной статистике, нищих в нашей стране меньше 20 млн. 19,9 млн. Чтобы не дотянуть до планки. А деньги есть. Это неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета. На 1 сентября 12,9 трлн рублей. Причем в июле и августе эта сумма росла. И не только за счет переоценки валюты».

При этом Делягин добавил, что правительство РФ не помогает бедным гражданам страны, потому что они, судя по всему, его не волнуют.

«Ни как люди, ни как источник оживления экономики, — пояснил экономист. — Ну, а Кудрин этим озаботился, так как явно собирается быть президентом, и он с огромным вкусом и удовольствием поливает правительство за то, что оно добросовестно выполняет его же собственную политику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России уровень бедности по итогам второго квартала текущего года вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%.

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