Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Авиакомпания American Airlines (США) смогла договориться с американской администрацией о получении правительственного кредита в размере $5,5 млрд для компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 25 сентября сообщает агентство Reuters.

По его данным, первоначально компании предназначалось $4,75 млрд. После того как часть авиаперевозчиков, включая Delta Airlines и Southwest Airlines, отказались от своей доли в кредитном пакете Минфина США для авиакомпаний ($25 млрд), American Airlines смогла добиться выделения себе дополнительных средств.

Отмечается, что крупнейший американский авиаперевозчик в октябре может рассчитывать на дополнительную сумму до $2 млрд, если Минфин США пойдёт на увеличение размера целевого кредитного пакета.

Напомним, что ранее крупнейшие американские авиакомпании уже получили федеральную помощь в виде невозвращаемых грантов в размере $25 млрд, на условиях неосуществления массовых увольнений персонала до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания American Airlines планирует сократить до 40 000 сотрудников в октябре из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.

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