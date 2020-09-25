Бишкек, , 18:58 — REGNUM За последние пять лет число дошкольных организаций в Киргизии увеличилось на 36% — до 1,6 тысячи детских садов по итогам 2019 года. Об этом сообщает национальный статистический комитет республики.

При этом в минувшем году их посещали около 208 тысяч детей, что на 29% больше по сравнению с 2015 годом.

Отмечается, что около 87% работающих в Киргизии детских садов являются государственными. Численность детей в них за пять лет увеличилась в 1,3 раза и достигла 196 тысячи человек.

Одновременно с этим в стране произошел рост в 2,1 раза числа дошкольных образовательных организаций с частной формой собственности, где численность детей по сравнению с 2015 годом возросла также в 2,1 раза и составила почти 12 тысяч человек.