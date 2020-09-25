Орел, , 13:08 — REGNUM Более 2,8 млн рублей выплачено сотрудникам предприятия-банкрота в Орловской области после вмешательства в ситуацию прокуратуры, сообщила 25 сентября ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Ранее на личный прием к прокурору области обратились работники ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», признанного банкротом в 2018 году. Прокурорской проверкой было установлено, что заработную плату не получили 227 сотрудников этого предприятия, общая сумма долга организации-банкрота по заработной плате составила более 2,8 млн рублей.

Прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, суд заявления удовлетворил. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Отметим, что ранее директор предприятия был привлечен к административной ответственности.

Отметим, по данным Орёлстата, на 1 августа задолженности по зарплате на предприятиях и в организациях Орловской области зарегистрировано не было.

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