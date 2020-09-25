Душанбе, , 10:26 — REGNUM Власти Таджикистана планируют привлечь средства международных организаций на сумму $450 млн, сообщает 25 сентября издание «Авеста».

Более $300 млн уже привлечено по итогам первой половины 2020 года, еще $150 млн планируется привлечь во второй половине года. Международный валютный фонд (МВФ) выделил Узбекистану $189,5 млн, Всемирный банк — $11,3 млн, Азиатский банк развития и Европейский банк развития выделили по $50 млн.

Отметим, по итогам шести месяцев 2020 года размер внешнего долга Узбекистана составил $3,096 млрд, или 36,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). Обслуживание долга за отчетный период обошлось в $114,8 млн.

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