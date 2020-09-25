Улан-Удэ, , 10:12 — REGNUM В августе годовая инфляция в Бурятии составила 4,9%, что лишь на 0,1% меньше показателей июля, при этом выше среднероссийского уровня на 1,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка по республике.

К снижению инфляции в регионе привели насыщение спроса в отдельных сегментах продовольственного рынка. Так, в августе цены на продовольственные товары выросли на 6,9% после 7,4% в июле. Свой вклад в эту динамику внесли местные производители картофеля, свеклы, огурцов, а также мясопереработчики.

«Вместе с тем увеличение спроса на товары и услуги в условиях закрытия для населения традиционных направлений отдыха за рубежом, а также неблагоприятный прогноз урожая зерновых в регионах Сибири способствовали ускорению роста цен», — отметили в банке.

В связи с последним обстоятельством ускорился прирост цен на муку, соответственно, на хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны.

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