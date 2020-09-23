Калуга, , 19:08 — REGNUM В Калужской области годовая инфляция в августе 2020 года ускорилась до 4,3% после 3,8% в июле. Инфляция по Центральному федеральному округу в августе увеличилась до 3,4% после 3,3% в июле, а по РФ в целом ускорилась до 3,6% в августе после 3,4% в июле. Об этом 23 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Удорожание апельсинов связанно с поставками из-за рубежа по более высоким ценам на фоне ослабления рубля Cbr.ru

На динамику цен в регионе в 2020 году оказали влияние ослабление рубля, сложные погодные условия, из-за которых произошло сокращение поставок отдельных плодоовощных культур, небольшое оживление спроса на фоне постепенного снятия ограничительных мер, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекцией. Наибольший вклад в ускорение годовой продовольственной инфляции внесло увеличение темпов прироста цен на фрукты и овощи, преимущественно на апельсины, виноград, помидоры и картофель. В частности, удорожание апельсинов связанно с поставками из-за рубежа по более высоким ценам на фоне ослабления рубля, а также с сокращением поставок на фоне частичного ограничения перемещений между странами-поставщиками. Ускорение годовых темпов прироста цен на продукты из мяса связано с ростом цен на свинину, которая также дорожала ввиду сокращения предложения, в том числе из-за выявленных в нескольких районах Калужской области очагов чумы свиней (АЧС).

«Некоторое ускорение инфляции в регионе связано с неблагоприятными погодными условиями для созревания урожая овощей открытого грунта, реализацией отложенного спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, а также эффектом переноса ослабления рубля в издержки производителей товаров и услуг. Сдерживающее воздействие на инфляцию было связано, отчасти, с увеличением предложения в отдельных сегментах продовольственного рынка, а также с неравномерностью восстановления спроса в сфере услуг», — сказала Ирина Карлаш.

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала года. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены в целом вырастут на 3,7−4,2%.

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