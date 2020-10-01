Москва, , 04:41 — REGNUM Нацеленность российской Транспортной стратегии на снижение использования нефти заставляет задуматься о том, какие альтернативные источники энергии могут помочь в решении транспортных задач завтрашней России. О том, как могли бы воплощаться идеи Транспортной стратегии на период до 2035 года, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Общественный транспорт Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Раз задача поставлена так, чтобы топлива разбазаривалось как можно меньше, следовательно, надо как-то заставить его беречь самых, зачастую, бесшабашных и безответственных пережигателей бензина, а именно частных автовладельцев. И, похоже, подвижки в этой сфере уже начались, недаром прозвучала уже мысль сделать все дороги платными, а на вырученные деньги весь общественный транспорт бесплатным.

Таким образом, недальновидный автолюбитель, озабоченный более своим имиджем и комфортом оплатит дорогу для более бережливых сограждан. Удастся ли таким образом совместить решение извечной русской проблемы «двух Д»? Читайте статью Галины Смирновой «Жизнь в России без бензина и езда на самокатах зимой».