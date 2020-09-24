Чебоксары, , 11:59 — REGNUM Арбитраж Чувашии 8 октября 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска субподрядчика проекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги» к генподрядчику. Изначально чебоксарская компания «Техносервис» требовала взыскать с ПАО «Дорисс» почти 22 млн рублей задолженности, но в процессе исковые требования были снижены, так как часть долга была оплачена, передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Истец обратился с претензиями в связи с наличием задолженности в размере 21 978 453 рублей 62 копеек, в том числе 20 594 948 рублей 70 копеек долга, 1 383 504 рублей 92 копеек пени «за период с 28.11.2019 по 16.07.2020 и далее по день фактической оплаты долга».

В основе спора лежит договор субподряда от 6 августа 2019 года.

«Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ по ремонту участка ливневой канализации (санация), протяжённостью 641,4 п.м. методом установки полимерного рукава «Berolina-Liner» на объекте: «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги» по договору субподряда от 06.08.2019 года №22», — отмечалось в материалах дела.

Позднее истец заявил «ходатайство об уточнении исковых требований и просил взыскать с ответчика 3 493 002 руб. 70 коп. долга, 1 527 329 руб. 35 коп. пени за период с 28.11.2019 по 17.09.2020 и далее по день фактической оплаты долга». Третьим лицом в спор приглашено муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Напомним, масштабная реконструкция Красной площади в столице Чувашии началась год назад — в июле 2019 года и завершилась в июне 2020 года. Компания «Дорисс» по итогам конкурса была выбрана генподрядчиком, получив госконтракт на 1,25 млрд рублей. Реконструкция набережной Чебоксарского залива запланирована на 2021 год. В целом проект в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги» включает 90 этапов.