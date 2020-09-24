Чебоксары, 24 сентября 2020, 11:59 — REGNUM Арбитраж Чувашии 8 октября 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска субподрядчика проекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги» к генподрядчику. Изначально чебоксарская компания «Техносервис» требовала взыскать с ПАО «Дорисс» почти 22 млн рублей задолженности, но в процессе исковые требования были снижены, так как часть долга была оплачена, передаёт ИА REGNUM.
Истец обратился с претензиями в связи с наличием задолженности в размере 21 978 453 рублей 62 копеек, в том числе 20 594 948 рублей 70 копеек долга, 1 383 504 рублей 92 копеек пени «за период
В основе спора лежит договор субподряда от 6 августа 2019 года.
Позднее истец заявил «ходатайство об уточнении исковых требований и просил взыскать с ответчика 3 493 002 руб. 70 коп. долга, 1 527 329 руб. 35 коп. пени за период
Для справки: компания-истец создана в 2013 году с основным видом деятельности — сбор и обработка сточных вод. Владелец и директор — Иван Чумраков. ПАО «Дорисс» учреждено в 1992 году для строительства автодорог. Директор — Всеволод Рощин. На 30 июня 2020 года в списке акционеров за Рощином числилось 30,89% акций компании. Ещё 58,13% было за ООО «Правовой центр 21» из Чебоксар. В последнем 99% доли всё за тем же Рощиным.
Напомним, масштабная реконструкция Красной площади в столице Чувашии началась год назад — в июле 2019 года и завершилась в июне 2020 года. Компания «Дорисс» по итогам конкурса была выбрана генподрядчиком, получив госконтракт на 1,25 млрд рублей. Реконструкция набережной Чебоксарского залива запланирована на 2021 год. В целом проект в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги» включает 90 этапов.