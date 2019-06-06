Красную площадь и Залив в Чебоксарах реконструируют за 1,25 млрд рублей

Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В столице Чувашии определился генеральный подрядчик по реконструкции Чебоксарского залива и Красной площади. Победителем признали ПАО «Дорисс», который снизил начальную цену контракта на 6,3 млн и получил подряд на 1,252 млрд рублей. Итоги опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Максимальная цена контракта определена муниципальным заказчиком в размере 1 259 030 490 рублей. Было подано две заявки. Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс» предложило 1 252 735 337,55 рублей, что на 6,3 млн рублей меньше начальной суммы контракта. ООО «Строительная компания «Старатель» не снизило начальную цену ни на рубль. Победителем стала компания «Дорисс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выполнение работ по реконструкции Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги» на первом аукционе были оценены в 1 146 118 950 рублей, однако тогда заявок не было. При повторном проведении аукциона начальная цена подросла почти на 113 млн рублей — до 1 259 030 490 рублей. Данные средства предусмотрены в виде субсидий из федерального, республиканского и муниципального бюджета: в 2019 году выделяется 439 704 260 рублей, в 2020 году — 273 469 990 рублей, в 2021 году — 545 856 240 рублей.

Сроки реконструкции не изменились: работы должны быть закончены до 15 ноября 2021 года. Они предусматривают 90 этапов. Ожидается, что в 2019 году будет реконструирована Красная площадь — в частности, будут построены амфитеатр со сценой, пешеходный фонтан, детская инклюзивная площадка, сходы к воде на заливе (сход «Театральная набережная»). В 2020 году будет проведено благоустройство Красной площади, включая территорию около «Дома мод». На 2021 год запланирована реконструкция набережной Чебоксарского залива, где появятся спортивная и детские зоны, пирс, будут восстановлены сходы к воде, реконструированы лестницы, появится лодочная станция. Большой пласт работ запланирован в исторической зоне.

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