Навашино, Нижегородская область, , 14:55 — REGNUM В Нижегородской области строят станцию очистки воды, резервуар для чистой воды и десятикилометровый водовод от Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино в рамках федерального проекта «Чистая вода». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоимость работ оценивается в 497 млн рублей. Завершить строительство планируется в 2022 году.

По словам губернатора Глеба Никитина, реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды у порядка 15 тысяч местных жителей.

«Помню, как в мае 2018 года посещал район и общался с жителями. Именно качество воды стало одной из главных тем. Фиксировалось превышение железа, повышенная мутность и прочие неблагоприятные показатели. Поэтому было принято решение включить строительство объекта в национальный проект «Экология», — сказал он.

Напомним, что до 2024 года в Нижегородской области планируется реализовать 12 проектов по модернизации систем водоснабжения.