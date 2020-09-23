Белгород, , 14:13 — REGNUM Вопрос с обманутыми участниками долевого строительства жилья в Белгородской области обещают закрыть до конца 2020 года. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе правительства Белгородской области.

Вопрос софинансирования восстановления прав обманутых дольщиков жилого дома в Белгороде по ул. Молодежная, д.24 (застройщик — ООО «Стройдом») обсуждался на заседании наблюдательного совета ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Советом было принято решение о выплате компенсаций 14 пострадавшим гражданам, включенным в реестр требований кредиторов.

Выплаты участникам долевого строительства будут произведены до конца 2020 года. Отметим, что жилой дом по улице Молодёжной является последним проблемным объектом на территории области.

Многоэтажный дом на 119 квартир на улице Молодёжной планировалось сдать в 2016 году, однако стройка остановилась, едва начавшись — провели лишь около 5% работ. В 2019 году руководитель «СтройДома» был осуждён. В реестр обманутых дольщиков тогда включили 21 человека.