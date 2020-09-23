Москва, , 14:12 — REGNUM Заявление Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев об отказе страхования судов, строящих «Северный поток — 2», носит, скорее, пропагандистский и пиаровский характер, заявил корреспондент ИА REGNUM у исполнительный директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов.

«С одной стороны, организация лишний раз напомнила о своём существовании, с другой — американские политики получили видимость усиливающегося давления на проект.

Вряд ли заявление будет иметь для проекта практические последствия. В конце концов, страховщиками могут выступить и не входящие в клуб структуры.

И, если уж нынешних участников проекта «Северный поток — 2» не останавливает угроза американских санкций, то технические вопросы со страхованием им российская сторона как-нибудь поможет решить», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало, Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I).решила отказать в предоставлении страхового покрытия судам, участвующим в достройке трубопровода «Северный поток — 2».

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