Москва, , 12:06 — REGNUM Даже лучшие люди в правительстве России не воспринимают реальность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что кризис в России не приобрел системного характера и макроэкономику «удалось удержать».

«Это результат доверия официальной статистике. И это проявление того, что даже лучшие люди этого правительства не воспринимают реальность. Действительно не произошло катастрофы. Действительно на улицах нет толп, которые штурмуют магазины. Действительно страна не дестабилизирована. Но системный кризис начался до коронабесия, — сказал Делягин. — Он начался с присоединения России к ВТО. Он усиливается. И коронабесие качественно ухудшило положение людей. То, что этого не видят в правительстве, является его самой яркой, самой исчерпывающей и самой жестокой характеристикой».

Поэтому, как пояснил Делягин, даже самые разумные люди в правительстве России полагают, что все в порядке и что можно продолжать ту же политику, которую они проводят, ничего не меняя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Белоусов заявил, что кризис затронул отрасль услуг, непродовольственной торговли и пассажирского транспорта, а «это примерно 10% работающего населения». Кроме того, по словам чиновника, инфляция составляет сейчас 3,6%, а по итогам года составляет 3,8%.

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