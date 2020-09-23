Москва, 23 сентября 2020, 12:06 — REGNUM Даже лучшие люди в правительстве России не воспринимают реальность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что кризис в России не приобрел системного характера и макроэкономику «удалось удержать».
Поэтому, как пояснил Делягин, даже самые разумные люди в правительстве России полагают, что все в порядке и что можно продолжать ту же политику, которую они проводят, ничего не меняя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Белоусов заявил, что кризис затронул отрасль услуг, непродовольственной торговли и пассажирского транспорта, а «это примерно 10% работающего населения». Кроме того, по словам чиновника, инфляция составляет сейчас 3,6%, а по итогам года составляет 3,8%.
Читайте ранее в этом сюжете: Белоусов заявил о локализации кризиса в России