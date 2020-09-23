Ташкент, , 10:43 — REGNUM В развитие международного горного курорта в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана планируют инвестировать $500 млн, сообщает издание Norma. uz со ссылкой на мастер-план по организации курорта.

План составлен консорциумом французских компаний при поддержке французского фонда исследований и помощи частному сектору. Инвестиции пойдут на развитие туристической, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, французский консорциум будет осуществлять технический надзор за проектами, составит план размещения лыжных трасс и аттракционов, а также разделит земельные участки на лоты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2020 года Узбекистан планирует открыть международное авиасообщение с другими странами.

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