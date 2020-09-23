Аддис-Абеба, , 10:18 — REGNUM Молодая журналистка из Эфиопии разработала первую в стране газету, тексты которой будут написаны шрифтом Брайля. Первый тираж газеты уже был напечатан и распространён среди заинтересованных лиц. Об этом сообщает BBC Amharic.

Фийори Тевольде работала на государственную газету Addis Zemen до того, как она решила создать газету для слепых читателей.

«У почти четырех миллионов эфиопов имеются нарушения зрения, и я заметила, что у них нет доступа к информации ‑ и они упускают такие вещи, как объявления о вакансиях, которые публикуются в печатных средствах массовой информации», — сказала Фийори корреспонденту BBC.

Ее новаторская газета, которая называется Fetil (что означает «нить» на амхарском языке), будет выходить каждую среду и будет освещать социальные, экономические и политические вопросы. Журналисты пишут статьи для газеты на добровольных началах.

Журналистка также рассказала, что в газету войдут специальные доклады о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в Эфиопии.

Экземпляры первого издания газеты Fetil были переданы Эфиопской Национальной ассоциации слепых, правительственным учреждениям и другим организациям.

«Мы хотим, чтобы Fetilможно было найти на столах регистрации среди других газет и журналов», — сказала Фийори.

Она добавила, что обратная связь до сих пор была очень позитивной, и люди высоко оценили новое издание. Газета также будет продаваться на улицах столицы страны, Аддис-Абебы, за 30 быр ($0,82).

Высокая стоимость связана с необходимостью использования специальной бумаги.

Фийори надеется получить поддержку от различных благотворительных организаций, чтобы субсидирует расходы и планирует бесплатно раздавать газеты слепым людям.