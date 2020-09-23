Севастополь, , 08:42 — REGNUM Арбитраж Севастополя 1 октября 2020 года приступит к рассмотрению иска акционера и топ-менеджера санируемого АО «Севастопольский морской банк» Александра Анненкова. Он требует «признания отчётности недостоверной». Ответчиком выступает сам банк, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подан в конце августа 2020 года. Третьими лицами в нём выступают Центробанк России, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Пока неизвестно, о какой отчётности банка, работающего в городе федерального значения с 2014 года, идёт речь, но в конце июля 2020 года регулятор продлил срок санации АО. Процедура была начата в январе 2020 года, а в апреле банку уменьшили размер уставного капитала, указав, что величина собственных средств достигла отрицательного значения.

Александр Анненков в банке занимал должность председателя совета директоров. Из открытых данных известно, что с 2001 года он также был президентом компании «Анрусстранс». По данным на начало июля 2020 года, в банке ему напрямую принадлежало 6,84% и 12,62% через московское юрлицо.

Напомним, глава правления севастопольского банка Татьяны Герасимова также через суд пытается оспорить приказ регулятора, которым была начата санация. Заседание назначено на 22 октября 2020 года. Ответчиком выступает АСВ, на которое была возложена функция временной администрации.