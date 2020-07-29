Севастополь, , 10:45 — REGNUM В арбитраж Севастополя поступил иск от председателя правления санируемого АО «Севастопольский морской банк» Татьяны Герасимовой. Она пытается признать незаконным решение Центробанка РФ. Иск пока не принят к производству, но, вероятно, в нём сделана попытка оспорить продление ещё на полгода процедуры санации, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 28 июля 2020 года, третьим лицом выступает временная администрация в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Подробности спора пока не сообщаются. Свою должность истец занимает с конца августа 2019 года.

Напомним, АО «Севастопольский морской банк», учреждённый в августе 2014 года, в конце января 2020 года попал под полугодовую санацию. Временную администрации назначили из госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». На этот период были приостановлены полномочия администрации банка. В апреле 2020 года ЦБ РФ подписал приказ об уменьшении размера уставного капитала банка «в связи с установлением отрицательного значения величины собственных средств». 27 июля 2020 года был выпущен приказ о продлении полномочий временной администрации ещё на полгода, начиная с 30 июля 2020 года.

Основными акционерами банка являются несколько граждан Украины, граждане России, ООО «Ангарант» из Севастополя, которому принадлежит доля 12,6%. Конечный бенефициар последнего — глава совета директоров Александр Анненков, который лично также владеет 6,8% акций.